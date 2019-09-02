"Готовься к Brexit": в Великобритании стартовала крупнейшая разъяснительная кампания о выходе из ЕС
Об этом информирует правительство Соединенного Королевства, сообщает "Укринформ".
В Великобритании стартовала самая публичная информационная кампания для граждан и бизнеса о выходе страны из Евросоюза.
"Мы начинаем нашу новую публичную информационную кампанию "Готовься к Brexit", которая будет проходить на телевидении, в социальных сетях, билбордах и на других платформах", - заявили на Даунинг стрит.
По данным проведенных правительством исследований, лишь 50% населения понимают, что Великобритания скорее всего выйдет из ЕС 31 октября; 42% представителей малого и среднего бизнеса не уверены, что они готовы к Brexit; и только 31% британцев интересовались информацией, как подготовиться к выходу.
Последствия Brexit будут иметь непосредственное влияние на британских граждан, путешествовать в Евросоюз, а также экспортеров в страны ЕС. Поэтому они должны обладать соответствующей информацией.
В британском правительстве заверили, что действия граждан и бизнеса по подготовке к Brexit будут четкими и простыми. А самая подходящая подготовка к выходу является вопросом национальной важности и общей ответственности.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из нее механизм "бекстоп", целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
- Вместе с тем, ЕС отказывается идти на уступки по Brexit
- Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента. И Елизавета II одобрила приостановление работы парламента. Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.
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