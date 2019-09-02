"Готовься к Brexit": в Великобритании стартовала крупнейшая разъяснительная кампания о выходе из ЕС

2 сентября, 2019, 15:15

Новая публичная информационная кампания "Готовься к Brexit" пройдет на телевидении, в социальных сетях, билбордах и на других платформах

Об этом информирует правительство Соединенного Королевства, сообщает "Укринформ".

В Великобритании стартовала самая публичная информационная кампания для граждан и бизнеса о выходе страны из Евросоюза.

"Мы начинаем нашу новую публичную информационную кампанию "Готовься к Brexit", которая будет проходить на телевидении, в социальных сетях, билбордах и на других платформах", - заявили на Даунинг стрит.

По данным проведенных правительством исследований, лишь 50% населения понимают, что Великобритания скорее всего выйдет из ЕС 31 октября; 42% представителей малого и среднего бизнеса не уверены, что они готовы к Brexit; и только 31% британцев интересовались информацией, как подготовиться к выходу.

Последствия Brexit будут иметь непосредственное влияние на британских граждан, путешествовать в Евросоюз, а также экспортеров в страны ЕС. Поэтому они должны обладать соответствующей информацией.

В британском правительстве заверили, что действия граждан и бизнеса по подготовке к Brexit будут четкими и простыми. А самая подходящая подготовка к выходу является вопросом национальной важности и общей ответственности.