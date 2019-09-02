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Espreso.tvОбщество"Будьте личностями и не забывайте бутерброды": Зеленский дал советы первоклассникам

"Будьте личностями и не забывайте бутерброды": Зеленский дал советы первоклассникам


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала нового учебного года дал первоклассникам несколько советов

Соответствующее сообщение Зеленский сделал в Facebook.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал президент.

Советы "первоклашкам" следующие:

  • Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю"
  • Не списывают. Будьте самостоятельными.
  • Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.
  • Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле
  • Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
  • Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.
  • Помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!

Напомним, что в этом году супруги Зеленских отвело своего младшего сына Кирилла в первый класс.

 

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