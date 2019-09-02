"Будьте личностями и не забывайте бутерброды": Зеленский дал советы первоклассникам
2 сентября, 2019, 14:35
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала нового учебного года дал первоклассникам несколько советов
Соответствующее сообщение Зеленский сделал в Facebook.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал президент.
Советы "первоклашкам" следующие:
- Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю"
- Не списывают. Будьте самостоятельными.
- Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.
- Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле
- Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
- Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.
- Помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!
Напомним, что в этом году супруги Зеленских отвело своего младшего сына Кирилла в первый класс.
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