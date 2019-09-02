"Большая часть Украины и не думает об осени": синоптик спрогнозировала жару

2 сентября, 2019, 14:55

Большая часть территории Украины и не думает об осени - сухо и жарко, + 27 + 33 градуса

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Похолодание завтра придет на Запад Украины. Температура воздуха снизится до + 18 + 23 градусов. На Хмельнитчине и Тернопольщине еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах, будет еще свежее, + 15 + 18 градусов" , - отметила Диденко.

Дожди с локальными грозами пройдут на Западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины, но в основном - сухо.

В Киеве во вторник, 3 сентября, будет жарко, около 30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков.