"Большая часть Украины и не думает об осени": синоптик спрогнозировала жару
2 сентября, 2019, 14:55
Большая часть территории Украины и не думает об осени - сухо и жарко, + 27 + 33 градуса
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Похолодание завтра придет на Запад Украины. Температура воздуха снизится до + 18 + 23 градусов. На Хмельнитчине и Тернопольщине еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах, будет еще свежее, + 15 + 18 градусов" , - отметила Диденко.
Дожди с локальными грозами пройдут на Западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины, но в основном - сухо.
В Киеве во вторник, 3 сентября, будет жарко, около 30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков.
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