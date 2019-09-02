Премьер Грузии ушел в отставку

2 сентября, 2019, 12:14

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе решил уйти в отставку

Об этом министр сообщил в Facebook.

Свое решение объяснил тем, что "стратегическая основа развития была создана" и уже "реализована".

"Потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - написал Бахтадзе.