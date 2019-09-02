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Espreso.tvОбществоПремьер Грузии ушел в отставку

Премьер Грузии ушел в отставку


фото: tass
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе решил уйти в отставку

Об этом министр сообщил в Facebook.

Свое решение объяснил тем, что "стратегическая основа развития была создана" и уже "реализована".

"Потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - написал Бахтадзе.

 

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