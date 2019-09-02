После выходных доллар и евро начали дешеветь
2 сентября, 2019, 07:57
Доллар подешевел на 9 копеек, евро - на 19 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
2 сентября $ 1 покупают по 25,14 грн (предыдущий курс - 25,23 грн).
Евро 2 сентября покупают за 27,75 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,15 грн, продают - 25,20 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,65 грн, продают - 27,75 грн.
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться