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Espreso.tvОбществоПосле выходных доллар и евро начали дешеветь

После выходных доллар и евро начали дешеветь

Доллар подешевел на 9 копеек, евро - на 19 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

2 сентября $ 1 покупают по 25,14 грн (предыдущий курс - 25,23 грн).

Евро 2 сентября покупают за 27,75 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 25,15 грн, продают - 25,20 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,65 грн, продают - 27,75 грн.

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