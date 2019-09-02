Обмен удерживаемыми: переговоры между РФ и Украиной продолжаются, впереди оформление документов, - Москалькова
2 сентября, 2019, 14:38
Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сейчас оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых между Россией и Украиной
Об этом Татьяна Москалькова сообщила в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник, передает " Интерфакс-Украина".
"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно выполнить юридические процедуры, связанные с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры продолжаются", - сказала она.
- Утром 30 августа новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил у себя на Facebook, что якобы состоялся обмен пленными между Украиной и Россией и украинские пленники Кремля уже направляются домой. Речь шла про 24 украинских военнопленных моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.
- Однако позже в Офисе президента и в Службе безопасности Украины данную информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается и конечной даты пока нет.
- Первоисточником фейка оказались некоторые российские журналисты, близкие к ой власти.
- В свою очередь народные депутаты Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прибыли в Москву, где выяснили ситуацию и также сообщили, что 30 августа обмена не будет.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Владимира Цемаха .
- По мнению же экс-представителя Кабмина в Верховной Раде Вадима Денисенко, Путин согласится освободить украинских пленников только после согласия Украины выполнить ряд требований , которые он собирается выдвинуть Владимиру Зеленскому во время переговоров в нормандском формате.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень