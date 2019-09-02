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Espreso.tvОбществоОбмен удерживаемыми: переговоры между РФ и Украиной продолжаются, впереди оформление документов, - Москалькова

Обмен удерживаемыми: переговоры между РФ и Украиной продолжаются, впереди оформление документов, - Москалькова


фото: tass
Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сейчас оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых между Россией и Украиной

Об этом Татьяна Москалькова сообщила в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник, передает " Интерфакс-Украина".

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно выполнить юридические процедуры, связанные с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры продолжаются", - сказала она.

  • Утром 30 августа новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил у себя на Facebook, что якобы состоялся обмен пленными между Украиной и Россией и украинские пленники Кремля уже направляются домой. Речь шла про 24 украинских военнопленных моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.
  • Однако позже в Офисе президента и в Службе безопасности Украины данную информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается и конечной даты пока нет.
  • Первоисточником фейка оказались некоторые российские журналисты, близкие к ой власти.
  • В свою очередь народные депутаты Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прибыли в Москву, где выяснили ситуацию и также сообщили, что 30 августа обмена не будет.
  • По данным журналиста Юрия Бутусова, Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Владимира Цемаха .
  • По мнению же экс-представителя Кабмина в Верховной Раде Вадима Денисенко, Путин согласится освободить украинских пленников только после согласия Украины выполнить ряд требований , которые он собирается выдвинуть Владимиру Зеленскому во время переговоров в нормандском формате.
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