Новый министр культуры сомневается, стоит ли запускать русскоязычный канал

2 сентября, 2019, 18:23

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагает не спешить с запуском русскоязычного телеканала для противодействия российской пропаганде

Об этом министр сообщил в интервью lb.ua.

По его словам, с запуском такого телеканала не стоит спешить, потому что перед таким медиа надо поставить конкретную задачу.

"Я бы не спешил, так как новые платформы - это инструмент. И русскоязычный канал - это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", - отметил Бородянский.

Кроме того, он подверг сомнению слова президента Владимира Зеленского о том, что русскоязычный канал поможет "вернуть умы людей" на оккупированных территориях.

"Как мы это будем мерить? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот последствия их использования, вот есть ресурс, который нужно на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали "Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом". Это будет стоить столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого нам еще дадут какие-то побочные эффекты", - подчеркнул Бородянский.