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Espreso.tvОбществоНовая посол Великобритании начала работу в Украине

Новая посол Великобритании начала работу в Украине

2 сентября новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс начала дипломатическую миссию в Украине

Об этом сообщило Посольство Великобритании в Украине в Facebook.

"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.

 

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