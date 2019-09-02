Новая посол Великобритании начала работу в Украине

2 сентября, 2019, 22:30

2 сентября новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс начала дипломатическую миссию в Украине

Об этом сообщило Посольство Великобритании в Украине в Facebook.

"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.