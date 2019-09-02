Новая посол Великобритании начала работу в Украине
2 сентября, 2019, 22:30
2 сентября новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс начала дипломатическую миссию в Украине
Об этом сообщило Посольство Великобритании в Украине в Facebook.
"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.
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