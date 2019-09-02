На Одесчине 37 человек госпитализированы из-за отравления шаурмой

2 сентября, 2019, 18:42

В поселке Авангард под Одессой 37 человек оказались в больнице с симптомами гастроэнтероколита

Об этом сообщает "Думская".

Во время заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА сотрудник Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова сообщила, что инцидент произошел накануне - в медучреждения начали массово поступать люди с симптомами отравления.

"Сначала 9 человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек были госпитализированы - у всех симптомы гастроэнтероколита", - отметила она.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в уличной точке на улице Торговой.

Попытка проверить место продажи шаурмы изначально не была успешной, поскольку работники закрыли точку. Однако полиция, прибывшая на место, помогла проверяющим зайти на объект. Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения.