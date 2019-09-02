Мост в "Станице Луганской": украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения
2 сентября, 2019, 11:54
В понедельник, 2 сентября, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенной в районе КПВВ "Станица Луганская"
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что после демонтажа указанного сооружения украинская сторона будет готова к началу работ, непосредственно, на разрушенной участке моста.
По состоянию на 9 утра боевики инженерных работ по демонтажу не проводили, а наоборот - начали укреплять временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК (кунг).
"В процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделения ООС продолжают оборудования опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ", - сообщили в штабе.
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