Китайское правительство использовало сайты с вирусами, чтобы шпионить за уйгурами, - СМИ
Об этом сообщают Forbes.
Когда владелец телефона заходил на инфицированный сайт, то его устройство "заражалось" вредоносным кодом. Благодаря этому хакеры получали доступ ко всему программному обеспечению, сообщениям, паролям и могли отслеживать местонахождение телефона почти в режиме реального времени.
Служба безопасности Google обнаружила вредоносные сайты 30 августа, но только 1 сентября сообщила о хакерской атаке публично. О связи этих сайтов с китайским правительством в Google ничего не сказали.
По данным издания, из-за вредоносных сайтов за последние два года могли пострадать не только уйгуры, поскольку сайты индексировал поиск Google.
Федеральное бюро расследований США и Apple не комментируют ситуацию. Google ограничился лишь опубликованным сообщением. На электронное письмо редакции TechCrunch консульство КНР в Нью-Йорке не ответило.
- Уйгуры - тюркский народ мусульманской веры, живущий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Коммунистический режим проводит политику ассимиляции этого народа и других мусульманских меньшинств. В частности, уйгуров заключают в "лагерях перевоспитания" по обвинению в исламском экстремизме.
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