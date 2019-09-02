Китайское правительство использовало сайты с вирусами, чтобы шпионить за уйгурами, - СМИ

2 сентября, 2019, 22:50

Китайское правительство взламывало смартфоны с операционными системами iOS, Android и Windows, чтобы шпионить за уйгурами в Синьцзян-Уйгурской автономии

Об этом сообщают Forbes.

Когда владелец телефона заходил на инфицированный сайт, то его устройство "заражалось" вредоносным кодом. Благодаря этому хакеры получали доступ ко всему программному обеспечению, сообщениям, паролям и могли отслеживать местонахождение телефона почти в режиме реального времени.

Служба безопасности Google обнаружила вредоносные сайты 30 августа, но только 1 сентября сообщила о хакерской атаке публично. О связи этих сайтов с китайским правительством в Google ничего не сказали.

По данным издания, из-за вредоносных сайтов за последние два года могли пострадать не только уйгуры, поскольку сайты индексировал поиск Google.

Федеральное бюро расследований США и Apple не комментируют ситуацию. Google ограничился лишь опубликованным сообщением. На электронное письмо редакции TechCrunch консульство КНР в Нью-Йорке не ответило.