В Киеве на мосту Патона лоб-в-лоб столкнулись два автомобиля

2 сентября, 2019, 21:16

2 сентября в столице в результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Audi TT образовалась огромная пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"В Печерском районе столицы, на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись два автомобиля лоб-в-лоб: Volkswagen Passat и Audi TT", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, Audi TT ехала на большой скорости и постоянно обгоняла машины, ехавшие впереди. В какой-то момент спорткар, делая маневр обгона, пересек полосу реверсивного движения и выехал на встречную, где и произошло лобовое столкновение.

На место аварии прибыли 4 кареты скорой помощи, 3 из которых уехали с пострадавшими: двое из Audi и водитель Volkswagen.

В результате аварии образовалась огромная пробка. С правого берега полностью стоит бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с левого берега - проспект Соборности.