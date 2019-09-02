В Киеве на мосту Патона лоб-в-лоб столкнулись два автомобиля
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
"В Печерском районе столицы, на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись два автомобиля лоб-в-лоб: Volkswagen Passat и Audi TT", - говорится в сообщении.
По словам свидетелей, Audi TT ехала на большой скорости и постоянно обгоняла машины, ехавшие впереди. В какой-то момент спорткар, делая маневр обгона, пересек полосу реверсивного движения и выехал на встречную, где и произошло лобовое столкновение.
На место аварии прибыли 4 кареты скорой помощи, 3 из которых уехали с пострадавшими: двое из Audi и водитель Volkswagen.
В результате аварии образовалась огромная пробка. С правого берега полностью стоит бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с левого берега - проспект Соборности.
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