 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве на мосту Патона лоб-в-лоб столкнулись два автомобиля

В Киеве на мосту Патона лоб-в-лоб столкнулись два автомобиля

2 сентября в столице в результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Audi TT образовалась огромная пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"В Печерском районе столицы, на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись два автомобиля лоб-в-лоб: Volkswagen Passat и Audi TT", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, Audi TT ехала на большой скорости и постоянно обгоняла машины, ехавшие впереди. В какой-то момент спорткар, делая маневр обгона, пересек полосу реверсивного движения и выехал на встречную, где и произошло лобовое столкновение.

На место аварии прибыли 4 кареты скорой помощи, 3 из которых уехали с пострадавшими: двое из Audi и водитель Volkswagen.

В результате аварии образовалась огромная пробка. С правого берега полностью стоит бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с левого берега - проспект Соборности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать