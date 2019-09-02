Королева Елизавета II потролила американских туристов
2 сентября, 2019, 10:02
Американские туристы не узнали королеву Великобритании Елизавету II, которая прогуливалась по своей резиденции в Шотландии
Об этом пишет Daily Mail .
Для прогулки королева выбрала скромный наряд - она была одета в кофту, юбку и жилетку, а ее голову покрывал платок. В таком виде британская монархиня гуляла в сопровождении только одного офицера.
Туристы считали, что женщина живет где-то неподалеку, и стали ее расспрашивать, не видела ли она королеву.
Елизавета II ответила, что нет, и кивнулва на офицера, мол, он видел.
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