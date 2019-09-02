Конкурс на гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года, - Абромавичюс

2 сентября, 2019, 18:40

Назначенный на должность генерального директора "Укроборонпрома" Абромавичюс официально приступил к исполнению своих обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сразу после инаугурации Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпрома" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы я посетил более 30 заводов и предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома" во Львове, Харькове, Николаеве, Одессе. Мне удалось пообщался с десятками директоров, в том числе - бывших, и лично встретиться с коллективами предприятий-участников концерна", - пояснил свое назначение Абромавичюс.

По словам Абромавичюса, за это время Наблюдательный совет успел сформировать номинационную комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность генерального директора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности", - объясняет новоизбранный генеральный директор.

В частности, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции.

"В конце концов совместно с президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить Концерн и войти в его операционную работу. Впрочем, и президент, и я, и все члены Наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора. Конкурс будет объявлен до конца года", - добавляет Абромавичюс.

Первоначально Абромавичюс считает необходимым стабилизировать ежедневную работу концерна, запустить процесс финансового аудита и осуществить кадровые ротации среди топ-менеджмента концерна и предприятий.