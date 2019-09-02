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Espreso.tvСпортКэмпбелл раскритиковал судей

Кэмпбелл раскритиковал судей


фото: REUTERS
Британский боксер Люк Кэмпбелл считает, что в поединке с Василием Ломаченко судьи допустили ошибку

Об этом сообщает The Sun .

Британец Люк Кэмпбелл после проигрыша в бою с Василием Ломаченко раскритиковал судей поединка.

"Счет судейских записок - бред. Он не отражает реальный ход боя. Мне кажется, что я выиграл как минимум пять раундив.Звисно, я не хотел проигрывать", - отметил британский боксер.

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