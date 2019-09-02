Кэмпбелл раскритиковал судей
2 сентября, 2019, 13:47
Британский боксер Люк Кэмпбелл считает, что в поединке с Василием Ломаченко судьи допустили ошибку
Об этом сообщает The Sun .
Британец Люк Кэмпбелл после проигрыша в бою с Василием Ломаченко раскритиковал судей поединка.
"Счет судейских записок - бред. Он не отражает реальный ход боя. Мне кажется, что я выиграл как минимум пять раундив.Звисно, я не хотел проигрывать", - отметил британский боксер.
- 31 августа Василий Ломаченко завоевал титул WBC , получив его в бою против Кемпбелпа.
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