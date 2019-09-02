Гончарук рассказал о ликвидации экономического подразделения Нацполиции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Первым решением нашего нового правительства будет инициатива, - мы встречались с господином Аваковым, проговаривали это основательно, и сегодня получили от МВД проект, согласно которому ликвидируется экономический подразделение в Национальной полиции. Это было задекларировано в программе президента, и это первый шаг, который делает новое правительство. Полиция больше не вмешиваться в деятельность бизнеса ", - сказал Гончарук.
"В ближайшее время мы ожидаем, что парламент поддержит законопроект о создании специального органа, который будет заниматься преступлений в экономической сфере, и ждем симметричный, подобных действий от СБУ, которая также по нашему мнению могла бы последовать нашему примеру", - добавил глава правительства.
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