2 сентября, 2019, 14:49

Глава правительства Алексей Гончарук рассказал о ликвидации экономического подразделения Нацполиции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Первым решением нашего нового правительства будет инициатива, - мы встречались с господином Аваковым, проговаривали это основательно, и сегодня получили от МВД проект, согласно которому ликвидируется экономический подразделение в Национальной полиции. Это было задекларировано в программе президента, и это первый шаг, который делает новое правительство. Полиция больше не вмешиваться в деятельность бизнеса ", - сказал Гончарук.

"В ближайшее время мы ожидаем, что парламент поддержит законопроект о создании специального органа, который будет заниматься преступлений в экономической сфере, и ждем симметричный, подобных действий от СБУ, которая также по нашему мнению могла бы последовать нашему примеру", - добавил глава правительства.