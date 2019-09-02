 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава МИД Латвии: кто-то в РФ упал в истерику, не признавая советскую оккупацию

Глава МИД Латвии: кто-то в РФ упал в истерику, не признавая советскую оккупацию


фото: wikipedia
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на слова российского сенатора Пушкова, который назвал заявление о советской оккупации Латвии "глупостью"

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.

Так, он поделился сообщением российского сенатора Алексея Пушкова, в котором тот хорошо комментирует оккупацию Латвии.

"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советское детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, большая глупость и есть его заявления ", - написал Пушков.

В ответ Ринкевичс отметил: "Кое-кто в России совсем занервничал и впал в истерику, не признавая советскую оккупацию Латвии".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать