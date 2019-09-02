Глава МИД Латвии: кто-то в РФ упал в истерику, не признавая советскую оккупацию
2 сентября, 2019, 13:47
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на слова российского сенатора Пушкова, который назвал заявление о советской оккупации Латвии "глупостью"
Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.
Так, он поделился сообщением российского сенатора Алексея Пушкова, в котором тот хорошо комментирует оккупацию Латвии.
"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советское детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, большая глупость и есть его заявления ", - написал Пушков.
В ответ Ринкевичс отметил: "Кое-кто в России совсем занервничал и впал в истерику, не признавая советскую оккупацию Латвии".
- Напомним, Латвия осудила оправдание Россией преступлений Сталина и намерение праздновать советскую оккупацию стран Балтии
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