Глава МИД Латвии: кто-то в РФ упал в истерику, не признавая советскую оккупацию

2 сентября, 2019, 13:47

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на слова российского сенатора Пушкова, который назвал заявление о советской оккупации Латвии "глупостью"

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.

Так, он поделился сообщением российского сенатора Алексея Пушкова, в котором тот хорошо комментирует оккупацию Латвии.

"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советское детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, большая глупость и есть его заявления ", - написал Пушков.

В ответ Ринкевичс отметил: "Кое-кто в России совсем занервничал и впал в истерику, не признавая советскую оккупацию Латвии".