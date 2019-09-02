Газета "Сегодня" прекратила свое существование

2 сентября, 2019, 16:50

Информационный бренд "Сегодня" сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов

Об этом сообщили в пресс-службе "Медиа Группы Украина".

В "Медиа Группа Украина" принято решение приостановить издание газеты "Сегодня". 27 сентября 2019 года выйдет последний номер ежедневной газеты.

"Сегодня" будет существовать на сайте и в теленовостях.

Как объяснил такое решение директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко, медиарынок во всем мире развивается и глобально движется в сторону цифровых СМИ.

"В Украине эти процессы сопровождают наши локальные особенности: система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в денежном выражении и тенденция к удорожанию сохранится. К читателям в регионах часто доходят позавчерашние (если не недельной давности) новости. В последнее время ситуация только ухудшается, и именно поэтому мы приостанавливаем выпуск ежедневной газеты и концентрируем усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", - отметил Бондаренко.

Он отметил, что бренд "Сегодня" продолжает жить и развиваться в новом диджитал мире.