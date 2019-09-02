Фестиваль Meridian Czernowitz: "Жадан и Собаки" представит новый альбом, а Издрик будет читать стихи

2 сентября, 2019, 19:25

В Черновцах с 5 по 8 сентября состоится поэтический фестиваль Meridian Czernowitz

Об этом сообщает Громадське.

Meridian Czernowitz 2019 начнут церемонией чествования памяти жертв Холокоста на Буковине, а затем откроют "Памятник (не)известному поэту" у Литературного целановского центра. Его автор - Анатоль Федирко, черновицкий художник.

На фестивале состоятся презентации книг, дискуссии, поэтические чтения, театральные представления. В частности, 6 сентября в Центральном дворце культуры Юрий Издрык будет читать свои стихи, а вечером группа "Жадан и Собаки" презентуют свой новый альбом "Мадонна".

Кроме того, пройдут чтения поэзии Пауля Целана - немецкоязычного поэта, родившегося в Черновцах.

В субботу, 7 сентября в костеле Святейшего Сердца Иисуса покажут спектакль "Альберт, или Высшая форма казни", текст к которой написал Юрий Андрухович. Свои книги представят Ирэна Карпа, Тарас Прохасько, Сергей Жадан.

Вход на все события фестиваля свободный.