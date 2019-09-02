Facebook может убрать лайки

2 сентября, 2019, 22:40

Facebook тестирует функцию по скрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психические болезни пользователей

Об этом сообщает TechCrunch.

Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, скрывающий точное количество лайков.

В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.

Кроме того, в Instagram, принадлежащем Facebook, уже тестируют скрытие лайков в Канаде, Бразилии, Австралии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Таким образом, пользователь видит количество лайков только в своих постах.

Нововведение должно помочь пользователям избежать психических проблем. Им не придется мериться количеством лайков с другими и гнаться за "одобрением".