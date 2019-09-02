Facebook может убрать лайки
Об этом сообщает TechCrunch.
Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, скрывающий точное количество лайков.
В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновление постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее аннулируют.
Кроме того, в Instagram, принадлежащем Facebook, уже тестируют скрытие лайков в Канаде, Бразилии, Австралии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Таким образом, пользователь видит количество лайков только в своих постах.
Нововведение должно помочь пользователям избежать психических проблем. Им не придется мериться количеством лайков с другими и гнаться за "одобрением".
Facebook is working to hide like counts, too! https://t.co/WnUrM12aZg- Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень