Еженедельное лишение мантий: Зеленский анонсировал "решительные меры" судебной реформы
Об этом он сказал во время встречи с представителями правительства, парламента и руководством правоохранительных органов, передает Еспресо.TV.
"Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишения судейских мантий недостойных высокого звания судьи. При этом очищение должно касаться всех, и в первую очередь, судей высших инстанций", - заявил президент.
Зеленский анонсировал обновление состава судей первой инстанции до конца 2019 года.
"Более 2 тысяч вакансий должно быть заполнено еще до нового года. Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время согласно поданному мной законопроекту в Верховную Раду Украины", - подчеркнул он.
Зеленский также выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время изменения в законодательство, которые сделают невозможными попытки "завалить" новосозданный Высший антикоррупционный суд делами.
В Украине продолжается судебная реформа. В ее рамках приняли ряд законопроектов, в частности, по созданию и работе антикоррупционного суда.
Принятие закона об антикоррупционном суде добивались от Украины ее западные партнеры. Это было одним из условий продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
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