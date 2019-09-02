Еженедельное лишение мантий: Зеленский анонсировал "решительные меры" судебной реформы

2 сентября, 2019, 16:30

Президент Украины выразил недовольство судебной реформой и анонсировал обновление состава судей первой инстанции до конца 2019 года

Об этом он сказал во время встречи с представителями правительства, парламента и руководством правоохранительных органов, передает Еспресо.TV.

"Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишения судейских мантий недостойных высокого звания судьи. При этом очищение должно касаться всех, и в первую очередь, судей высших инстанций", - заявил президент.

Зеленский анонсировал обновление состава судей первой инстанции до конца 2019 года.

"Более 2 тысяч вакансий должно быть заполнено еще до нового года. Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время согласно поданному мной законопроекту в Верховную Раду Украины", - подчеркнул он.

Зеленский также выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время изменения в законодательство, которые сделают невозможными попытки "завалить" новосозданный Высший антикоррупционный суд делами.

В Украине продолжается судебная реформа. В ее рамках приняли ряд законопроектов, в частности, по созданию и работе антикоррупционного суда.

Принятие закона об антикоррупционном суде добивались от Украины ее западные партнеры. Это было одним из условий продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.