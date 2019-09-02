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Espreso.tvОбществоBoeing 737 совершил аварийную посадку в Тбилиси

Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тбилиси

В воскресенье вечером, 1 сентября, в международном аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку Boeing 737, выполнявший рейс из Еревана в Москву

Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Армении.

Как сообщается, на борту лайнера в это время находились 118 пассажиров. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

 

Причиной аварийной посадки стали неполадки, связанные с электроснабжением самолета.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Маврикия в Мадрид, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадали 35 человек .

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