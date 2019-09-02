Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тбилиси

2 сентября, 2019, 11:35

В воскресенье вечером, 1 сентября, в международном аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку Boeing 737, выполнявший рейс из Еревана в Москву

Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Армении.

Как сообщается, на борту лайнера в это время находились 118 пассажиров. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Причиной аварийной посадки стали неполадки, связанные с электроснабжением самолета.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Маврикия в Мадрид, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадали 35 человек .