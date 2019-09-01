Зеленский завтра соберет у себя руководство Кабмина, Верховной Рады и силовиков
1 сентября, 2019, 14:20
В понедельник, 2 сентября 2019 г., в Офисе главы государства состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов
Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает Еспресо.TV.
Начнется совещание в 12:00.
- Сегодня Зеленский еще находится в Варшаве .
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