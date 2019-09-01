Вице-президент США прилетел в Варшаву

1 сентября, 2019, 13:19

Вице-президент США Майк Пенс вместе со второй леди Карен прибыл в Варшаву в воскресенье, 1 сентября 2019 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Польше сообщает Еспресо.TV.

Пенс встретится в Варшаве с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также присоединится к траурным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Следует отметить, что в Республике Польша также находится сейчас украинский президент Владимир Зеленский и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер .

Обозреватели не исключают, что Зеленский, возможно, обсудит с Пенсом отдельные составляющие своих будущих переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, большого осеннего украинско-американского саммита, а со Штайнмайером - детали примирения с Россией в рамках Нормандского формата.