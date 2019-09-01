Вице-президент США прилетел в Варшаву
Об этом со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Польше сообщает Еспресо.TV.
Пенс встретится в Варшаве с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также присоединится к траурным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Следует отметить, что в Республике Польша также находится сейчас украинский президент Владимир Зеленский и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер .
Обозреватели не исключают, что Зеленский, возможно, обсудит с Пенсом отдельные составляющие своих будущих переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, большого осеннего украинско-американского саммита, а со Штайнмайером - детали примирения с Россией в рамках Нормандского формата.
- Трамп, в свою очередь, отменил свой визит в Польшу и, соответственно, широко анонсированную встречу с Зеленским из-за урагана "Дориан" , который приближается к Флориде.
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