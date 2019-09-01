Все великие реформаторы имели четкое видение новой страны, у Зеленского же его нет, - Мирослав Маринович

1 сентября, 2019, 10:31

Об этом аявив вице-ректор Украинского католического университета, философ и правозащитник Мирослав Маринович, передает Еспресо.TV со ссылкой на NV.ua .

"У меня есть надежда на президентство Зеленского. За свою долгую жизнь я не раз убеждался, что для того, чтобы "очистить нас от всякой скверны", небо временами выбирает "скребок", который выглядит очень неуклюже. Все предыдущие президенты Украины пытались что-то изменить в этой стране, не затрагивая ее главного "нерва". Говоря другими словами, они проводили "ямочный ремонт" старой советской дороги, не решаясь полностью заменить старое полотно ", - отметил Маринович.

По его словам, президент Зеленский, как тот, кто не обременен старыми управленческими стереотипами, мог бы решиться на радикальные изменения в Украине.

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"Однако этому будет мешать одно противоречие: все подобного рода великие реформаторы, которые меняли лицо своих стран, всегда имели четкое и высокое видение новой страны и умели действовать вопреки эгоистическим инстинктам народа. Новоизбранный президент такого видения, очевидно, не имеет, а выборы он выиграл именно на том, что заигрывал с народным эгоизмом и даже разжигал его", - отметил Маринович.

Как считает философ, в украинцев достаточно специфическое стремление к изменениям и реформам.

"Большинство людей хочет, чтобы менялись все остальные, кроме них самих. Поэтому в корне изменить страну и одновременно угодить такому народу будет очень трудно", - добавил вице-ректор УКУ.