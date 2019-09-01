В военном лицее имени Богуна впервые будут учиться девушки
1 сентября, 2019, 22:29
В Киевском военном лицее имени Богуна впервые в истории начали обучение девушки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1 сентября девушки приняли участие в торжествах ко Дню знаний. Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.
Такой эксперимент инициировали в Минобороны ради гендерного равенства.
"Впервые в истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов выбороли возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", - сказал Гордейчук.
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