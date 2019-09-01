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Espreso.tvМирВ США очередной случай массовой стрельбы, есть погибшие

В США очередной случай массовой стрельбы, есть погибшие


фото: radiosvoboda.org
В результате стрельбы в американском штате Техас погибли по меньшей мере пять человек и 20 получили ранения

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пять человек погибли в результате стрельбы 31 августа в соседних городах Одесса и Мидланд в штате Техас. Полиция города подтвердила, что стрелок - неназванный мужчина примерно 35 лет - убит. Среди 20 раненых - 17-месячная девочка и трое сотрудников полиции.

Как сообщил руководитель полиции Одессы Майкл Герке, стрелок выстрелил в сотрудника городского Департамента общественной безопасности, когда тот пытался остановить его машину в Мидланде.

Он продолжил вести огонь по пути к Одессе и управляя автомобилем по одной из улиц города. Впоследствии мужчина похитил почтовый автомобиль и продолжил стрелять уже из него. Полицейские убили его во время перестрелки возле городского кинотеатра. Мотивы стрелка неизвестны.

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