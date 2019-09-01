В Одессе открыли отреставрированную Воронцовскую колоннаду

1 сентября, 2019, 09:51

После двух лет реставрационных работ в торжественной обстановке в субботу, 31 августа 2019 года, в Одессе презентовали обновленную колоннаду комплекса усадьбы князя Воронцова

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Благодаря археологическим раскопкам полезные объемы колоннады значительно выросли - в процессе раскопок был найден цокольный этаж. Теперь там будет располагаться музей. Для его посещения оборудованы три входа - один со стороны Воронцовского дворца и два со стороны склона.

Как отмечается, экстерьер колоннады действительно выглядит прекрасно и так и "просится на фотографию". Также обновлено ночное освещение Бельведера - окружающие его фонари укомплектованы современными диодными прожекторами.

"Большим недостатком, по нашему мнению, является отсутствие ограждения между колоннами. С учетом оголенного цоколя высота падения по повышению стала реально опасной для жизни. Также надеемся, что департамент муниципальной безопасности (городского совета - ред.) сможет разработать алгоритм профилактики вандализма, чтобы белоснежные колонны вскоре не испачкали надписями нерадивые влюбленные или туристы", - отмечают одесские журналисты.