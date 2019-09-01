В Лионе террористы напали на станцию метро: есть жертвы
1 сентября, 2019, 07:37
В пригороде Лиона (Франция), городе Виллербан, вечером в субботу, 31 августа 2019 года, двое неизвестных напали на прохожих в районе станции метро "Лоран Бонневи". Один человек погиб, еще девять получили ранения. Один из нападавших задержан, другому удалось скрыться
Теракт произошел около 16:30 по местному времени. Двое нападавших были вооружены ножом и шампуром, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на AFP.
От полученных ранений на месте скончался 19-летний молодой человек. Еще девять человек были госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.
Французской полиции удалось задержать одного из нападавших, его сообщник смог скрыться.
О мотивах преступников пока ничего не сообщается.
Неизвестна и их национальность.
Расследованием этого дела занялась прокуратура Лиона.
За ходом расследования следит Национальная антитеррористическая прокуратура.
- Внезапные ножевые атаки на прохожих являются одной из ударных тактик исламистов, которая применяется ими в Израиле и Западной Европе.
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