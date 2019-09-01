В Лионе террористы напали на станцию метро: есть жертвы

1 сентября, 2019, 07:37

В пригороде Лиона (Франция), городе Виллербан, вечером в субботу, 31 августа 2019 года, двое неизвестных напали на прохожих в районе станции метро "Лоран Бонневи". Один человек погиб, еще девять получили ранения. Один из нападавших задержан, другому удалось скрыться

Теракт произошел около 16:30 по местному времени. Двое нападавших были вооружены ножом и шампуром, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на AFP.

От полученных ранений на месте скончался 19-летний молодой человек. Еще девять человек были госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Французской полиции удалось задержать одного из нападавших, его сообщник смог скрыться.

О мотивах преступников пока ничего не сообщается.

Неизвестна и их национальность.

Расследованием этого дела занялась прокуратура Лиона.

За ходом расследования следит Национальная антитеррористическая прокуратура.