Школьник из Хмельницкого получил "золото" на Европейской олимпиаде по информатике

1 сентября, 2019, 11:13

На днях в словенском городе Марибор завершилась третья Европейская олимпиада по информатике среди юниоров. Из 90 участников - четверо представляли сборную Украины. Хмельничанин Артем Фомюк завоевал на олимпиаде золотую медаль, заняв третье место в турнирной таблице - первых восемь призеров награждали "золотом"

Парня опередили только двое учеников из Румынии, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на хмельницкий портал Е.

Как отметил Андрей Попик, учитель Артема Фомюка и основатель бесплатного кружка по программированию "Алгоритм", который посещает ученик, его воспитанник попал на Европейскую олимпиаду, показав хорошие результаты на всеукраинской. Олимпиада же в Мариборе состояла из двух туров, на которые выносились по три задачи алгоритмического характера. Каждый тур длился 5 часов.

"Участники должны были придумать правильное и оптимальное решение каждой задачи, определить определенные закономерности, подобрать правильные алгоритмы и безупречно реализовать все это на языке программирования, - рассказал Попик. - Надо отметили, что проверка задач на таких олимпиадах полностью автоматизирована. Участники для проверки присылают на сервер свои программы. Далее он их компилирует и запускает на специальном наборе тестов, которое подготовило жюри и оргкомитет олимпиады ".

Кроме Артема Фомюка, хорошие результаты показали и другие представители сборной Украины. Так, Олег Навер из Ужгорода занял 10-е место (серебро), Игорь Пылаев из Харькова 18-е (серебро) и Андрей Вороной из Харькова 34-е (бронза).