Школьник из Хмельницкого получил "золото" на Европейской олимпиаде по информатике
Парня опередили только двое учеников из Румынии, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на хмельницкий портал Е.
Как отметил Андрей Попик, учитель Артема Фомюка и основатель бесплатного кружка по программированию "Алгоритм", который посещает ученик, его воспитанник попал на Европейскую олимпиаду, показав хорошие результаты на всеукраинской. Олимпиада же в Мариборе состояла из двух туров, на которые выносились по три задачи алгоритмического характера. Каждый тур длился 5 часов.
"Участники должны были придумать правильное и оптимальное решение каждой задачи, определить определенные закономерности, подобрать правильные алгоритмы и безупречно реализовать все это на языке программирования, - рассказал Попик. - Надо отметили, что проверка задач на таких олимпиадах полностью автоматизирована. Участники для проверки присылают на сервер свои программы. Далее он их компилирует и запускает на специальном наборе тестов, которое подготовило жюри и оргкомитет олимпиады ".
Кроме Артема Фомюка, хорошие результаты показали и другие представители сборной Украины. Так, Олег Навер из Ужгорода занял 10-е место (серебро), Игорь Пылаев из Харькова 18-е (серебро) и Андрей Вороной из Харькова 34-е (бронза).
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