"Слишком много внимания". Поселковый голова на Житомирщине против переименования улицы в честь погибшего на фронте земляка
Об этом рассказывается в телеграмм-канале национал-патриотического сообщества "Сич" , представители которого решили наведаться к должностному лицу и получить от него объяснения, передает Еспресо.TV.
"Слишком много внимания", - коротко отвечает на все вопросы Курса.
При этом большинство жителей поселка не поддерживают его решения и хотят почтить память парня, но молчат, потому что уверены, что ничего не изменится.
Когда ребята из "Сичи" прибыли в Гранитный, на встречу с общественностью для обсуждения этой проблемы глава не пришел.
Активисты решили пригласить его лично.
"Пришли под дом и предлагали поговорить. Зато Николай Иванович только прятался за шторами и наблюдал за нами из окна", - отмечается в сообщении.
"Сич" обещает довести это дело до конца.
"Улица будет носить фамилию парня, который отдал свою жизнь за Украину", - отмечают в организации.
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