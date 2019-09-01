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Espreso.tvОбщество"Слишком много внимания". Поселковый голова на Житомирщине против переименования улицы в честь погибшего на фронте земляка

"Слишком много внимания". Поселковый голова на Житомирщине против переименования улицы в честь погибшего на фронте земляка

Председатель сельсовета Николай Курса, который руководит поселком Гранитное Малинского района Житомирской области, отказался переименовывать улицу Чехова на улицу военнослужащего Алексея Влодарского - местного жителя Гранитного, жизнь которого оборвалась во время войны с Россией

Об этом рассказывается в телеграмм-канале национал-патриотического сообщества "Сич" , представители которого решили наведаться к должностному лицу и получить от него объяснения, передает Еспресо.TV.

"Слишком много внимания", - коротко отвечает на все вопросы Курса.

При этом большинство жителей поселка не поддерживают его решения и хотят почтить память парня, но молчат, потому что уверены, что ничего не изменится.

Когда ребята из "Сичи" прибыли в Гранитный, на встречу с общественностью для обсуждения этой проблемы глава не пришел.

Активисты решили пригласить его лично.

"Пришли под дом и предлагали поговорить. Зато Николай Иванович только прятался за шторами и наблюдал за нами из окна", - отмечается в сообщении.

"Сич" обещает довести это дело до конца.

"Улица будет носить фамилию парня, который отдал свою жизнь за Украину", - отмечают в организации.

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