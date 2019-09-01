"Это Вы о Шарие писали?". В Виннице избили журналиста
О нападении Качор рассказал на своей странице, передает Еспресо.TV .
По его словам, сначала к нему подошли неизвестные. Далее состоялся следующий короткий диалог:
"- Добрый вечер. Вы Андрей Качор?
- Да.
- Это Вы о Шарие писали?
- Да ".
После этого он сразу получил сильный удар в голову.
"... И дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток", - добавляет Качор.
Сейчас с ним уже почти все в порядке. Ему оказана необходимая медицинская помощь, написано заявление в правоохранительные органы.
"Особенно смешно, что уголовное производство по угрозах мне от шариковых лежит без движения в полиции уже более месяца", - добавил он.
Справка
Люди Шария (а его партиа даже официально зарегистрированна и допущена к участию в легальном политическом процессе) "заинтересовались" "Вежей" после того, как там появилась новость о сожжении в Виннице их агитационной палатки.
"Потом Шарий сделал обо мне и моей семье 5 видеороликов подряд", - отмечает Качор.
Один из них представляет собой "почти 15-минутный фильм обо мне, моей жене и моем 4-летнем сыне, в котором угрожает моей семье и оскорбляет даже ребенка", отмечает пострадавший.
Вот как журналист описывает то, что было дальше:
"В течение короткого времени после выхода "кино", массовые жалобы фанатов пророссийского блогера блокируют мою страницу на Фейсбуке, не давая мне возможности ответить.
Еще в течение нескольких следующих часов (до сих пор) я получаю сотни угроз физической расправой мне, моей жене, моему сыну и журналистам "Вежи" различными способами, которые поступают из Украины, России, ОРДЛО и Крыма.
Под сообщением Шария обо мне появляется комментарий работницы винницкого детсада Елены Панасюк, куда ходит мой сын. Она, будучи сторонницей пророссийского блогера, сообщает ему и его агрессивным сторонникам, в какой именно детский сад ходит мой сын, детализируя его местоположение".
Кроме того, одной из сотрудниц "Вежи" пытались поджечь забор рядом с частным домом, в котором она живет.
В свою очередь Качор обращался с письменными заявлениями в СБУ и Нацполицию.
12 июля следствием Винницкого отдела полиции начато уголовное производство по факту угроз в адрес главного редактора винницкого интернет-издания Vежа и сотрудников ресурса.
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