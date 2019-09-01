"Это Вы о Шарие писали?". В Виннице избили журналиста

1 сентября, 2019, 10:12

В субботу, 31 августа 2019 года, неустановленные лица совершили нападение на главного редактора винницкого информационного портала "Вежа" Андрея Качора. Перед этим его изданию уже угрожали, относительно чего Нацполицией начато соответствующее производство, а скандальный российский пропагандист Анатолий Шарий сделал семью журналиста объектом травли у себя на YouTube

О нападении Качор рассказал на своей странице, передает Еспресо.TV .

По его словам, сначала к нему подошли неизвестные. Далее состоялся следующий короткий диалог:

"- Добрый вечер. Вы Андрей Качор?

- Да.

- Это Вы о Шарие писали?

- Да ".

После этого он сразу получил сильный удар в голову.

"... И дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток", - добавляет Качор.

Сейчас с ним уже почти все в порядке. Ему оказана необходимая медицинская помощь, написано заявление в правоохранительные органы.

"Особенно смешно, что уголовное производство по угрозах мне от шариковых лежит без движения в полиции уже более месяца", - добавил он.

Справка

Люди Шария (а его партиа даже официально зарегистрированна и допущена к участию в легальном политическом процессе) "заинтересовались" "Вежей" после того, как там появилась новость о сожжении в Виннице их агитационной палатки.

"Потом Шарий сделал обо мне и моей семье 5 видеороликов подряд", - отмечает Качор.

Один из них представляет собой "почти 15-минутный фильм обо мне, моей жене и моем 4-летнем сыне, в котором угрожает моей семье и оскорбляет даже ребенка", отмечает пострадавший.

Вот как журналист описывает то, что было дальше:

"В течение короткого времени после выхода "кино", массовые жалобы фанатов пророссийского блогера блокируют мою страницу на Фейсбуке, не давая мне возможности ответить.

Еще в течение нескольких следующих часов (до сих пор) я получаю сотни угроз физической расправой мне, моей жене, моему сыну и журналистам "Вежи" различными способами, которые поступают из Украины, России, ОРДЛО и Крыма.

Под сообщением Шария обо мне появляется комментарий работницы винницкого детсада Елены Панасюк, куда ходит мой сын. Она, будучи сторонницей пророссийского блогера, сообщает ему и его агрессивным сторонникам, в какой именно детский сад ходит мой сын, детализируя его местоположение".

Кроме того, одной из сотрудниц "Вежи" пытались поджечь забор рядом с частным домом, в котором она живет.

В свою очередь Качор обращался с письменными заявлениями в СБУ и Нацполицию.

12 июля следствием Винницкого отдела полиции начато уголовное производство по факту угроз в адрес главного редактора винницкого интернет-издания Vежа и сотрудников ресурса.