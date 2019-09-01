По просьбе русской мафии настоятель Киево-Печерской лавры предал анафеме Кличко - нардеп Радуцкий

1 сентября, 2019, 09:30

Народный депутат от "Слуги народа", советник президента по вопросам здравоохранения и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко сообщал ему об анафеме, которую на них якобы наложил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел ( церковь Московского патриархата)

Об этом Радуцкий рассказал на телеканале "Наш", передает Еспресо.TV.

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"Он позвонил мне в 12 ночи, что нас только что наложили анафему. Я думал спросонья, что это шутка. Нет, говорит, владыка Павел нас предал анафеме, после того как мы уволили главного врача. "Мурлыкающие" звонили из Екатеринбурга с угрозами - "не трогайте этого человека". В Киеве есть такие главные врачи, ребята", - сказал Радуцкий.

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По его словам, из-за этой анафемы ему "было немного проще", потому что он посещает синагогу.

"А для Виталия это реально было проблемой", - отметил Радуцкий.

В 2014-2015 годах Радуцкий был заместителем мэра Киева по социальным и медицинским вопросам.