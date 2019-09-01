По просьбе русской мафии настоятель Киево-Печерской лавры предал анафеме Кличко - нардеп Радуцкий
Об этом Радуцкий рассказал на телеканале "Наш", передает Еспресо.TV.
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"Он позвонил мне в 12 ночи, что нас только что наложили анафему. Я думал спросонья, что это шутка. Нет, говорит, владыка Павел нас предал анафеме, после того как мы уволили главного врача. "Мурлыкающие" звонили из Екатеринбурга с угрозами - "не трогайте этого человека". В Киеве есть такие главные врачи, ребята", - сказал Радуцкий.
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По его словам, из-за этой анафемы ему "было немного проще", потому что он посещает синагогу.
"А для Виталия это реально было проблемой", - отметил Радуцкий.
В 2014-2015 годах Радуцкий был заместителем мэра Киева по социальным и медицинским вопросам.
- Напомним, 2017 года младший брат столичного мэра Владимир Кличко вместе с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко крестили в Лавре новорожденную дочь Нестора Шуфрича. Обряд выполнял митрополит Онуфрий.
- В свою очередь Павел известен как поклонник изысканных авто и элитной недвижимости .
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