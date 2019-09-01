Пентагон будет бороться с фейковыми новостями в сети

1 сентября, 2019, 19:36

Оборонное ведомство США заказало программное оборудование для борьбы с фейковыми новостями в сети

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Громадское" .

Задачей заказанной Пентагоном программы Semantic Forensics будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и аудиоклипов в социальных сетях.

"То, что социальными медиа злоупотребляют и используют их для влияния на выборы, является фактором риска. Действительно интересно, что DARPA пытается создать системы сдерживания, желаю им успеха. Однако без законодательного сопровождения это будет далеким от совершенства", - заявила специалист по коммуникациям, доцент Университета Сиракуз Дженнифер Грайгил.

Агентство надеется, что, увеличив количество алгоритмов проверок, сможет выявлять умышленно созданные фальшивые новости до того, как они станут вирусными. Алгоритмы будут включать способность сканировать и оценивать 250 тыс. новостных статей и 250 тысяч сообщений в соцсетях, в которых в целом будет содержаться 5 тыс. фальшивок.

Сложный набор детекторов семантических противоречий существенно увеличит нагрузку на фальсификаторов в медиа. Они вынуждены будут выверять каждую семантическую деталь, в то время как борцам с ними надо будет лишь найти одно или несколько противоречий.

Авторы проекта надеются, что технологии помогут идентифицировать, понимать и отражать вражеские кампании по дезинформации.