Папа Римский опоздал на проповедь, потому что застрял в лифте
Об этом со ссылкой на Sky News сообщает "Интерфакс-Украина".
Папа Римский в воскресенье провел 25 минут в застрявшем лифте и опоздал на аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане. Лифт остановился из-за падения напряжения. Освобождать понтифика пришлось пожарным.
Выйдя к верующим на семь минут позже, понтифик извинился перед ними и призвал поаплодировать своим спасителям.
"Я так им благодарен, и через 25 минут трудов им удалось запустить лифт заново", - сказал Папа Римский.
Как сообщает агентство ANSA, поломка случилась с личным лифтом Папы. На нем можно подняться на третий этаж Апостольского дворца, с балкона которого понтифик проводит проповеди. Лифт ведет в папские апартаменты. Франциск жить в них отказался, однако он пользуется ими в воскресенье и в дни некоторых мероприятий.
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