На столичных Позняках водитель "Ланоса" пошел на обгон при скорости 140 км/ч и погиб

1 сентября, 2019, 13:34

В Дарницком районе города Киева днем в воскресенье, 1 сентября 2019 года, произошло ужасное ДТП, в котором потерял свою жизнь мужчина в возрасте 47 лет

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Ревуцкого в направлении Здолбуновской на очень высокой скорости (очевидцы говорят об около 140 км / ч). Он пытался опередить поток автомобилей по правой полосе, но не справился с управлением из-за чего вылетел на бордюрный камень, далее на зеленую зону, где врезался лоб в лоб в припаркованный автомобиль Volkswagen Tiguan.

От удара "Фольксваген", как игрушечный, отбросило назад на добрый десяток метров и развернуло на 180 градусов, от чего он оказался между двумя припаркованомы автомобилями, будто бы там и стоял.

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В результате столкновения 47-летний водитель "Дэу" (по предварительным данным - таксист) погиб на месте.

Медики скорой медицинской помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

"Скорее всего, он не воспользовался ремнем безопасности, а это могло бы спасти ему жизнь", - отмечается в сообщении.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

А это видео реестрора одного из автомобилей, которые двигались навстречу "Ланоса".