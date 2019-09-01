На столичных Позняках водитель "Ланоса" пошел на обгон при скорости 140 км/ч и погиб
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
По словам свидетелей, водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Ревуцкого в направлении Здолбуновской на очень высокой скорости (очевидцы говорят об около 140 км / ч). Он пытался опередить поток автомобилей по правой полосе, но не справился с управлением из-за чего вылетел на бордюрный камень, далее на зеленую зону, где врезался лоб в лоб в припаркованный автомобиль Volkswagen Tiguan.
От удара "Фольксваген", как игрушечный, отбросило назад на добрый десяток метров и развернуло на 180 градусов, от чего он оказался между двумя припаркованомы автомобилями, будто бы там и стоял.
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В результате столкновения 47-летний водитель "Дэу" (по предварительным данным - таксист) погиб на месте.
Медики скорой медицинской помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.
"Скорее всего, он не воспользовался ремнем безопасности, а это могло бы спасти ему жизнь", - отмечается в сообщении.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
А это видео реестрора одного из автомобилей, которые двигались навстречу "Ланоса".
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