На Донбассе все КПВВ перешли на осенний режим. Времени для пересечения стало меньше
1 сентября, 2019, 08:19
Начиная с 1 сентября 2019 года, все пункты пересечения через линию разграничения по всему Донбассу переходят на осенний режим. Теперь они будут работать на 2,5 часа меньше
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Работать будут все 6 пунктов пропуска, но пересечь можно лишь 5 из них:
КПВВ "Майорское" (Горловка - Бахмут)
КПВВ "Марьинка" (Донецк - Курахово)
КПВВ "Гнутово" (Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь)
КПВВ "Новотроицкое" (Донецк - Мариуполь)
КПВВ "Станица Луганская" (Станица Луганская - Счастье - Новоайдар)
КПВВ "Золотое" (Кадиевка - Золотое - Горное - Лисичанск) - работает только с украинской стороны, его работа со стороны ОРЛО до сих пор не подтверждена.
Пукто въезда - выезда открываться в 7 утра и пропускать людей в обе стороны будут до 18:30.
- Напомним, в реестре электронных пропусков через линию разграничения Донецкой и Луганской областей произошли изменения. Ранее пропуска оформляли на год. Теперь все, кто сделает пропуск, получают бессрочное разрешение на пересечение КПВВ.
- В конце марта на Луганщине открыли еще один пункт пропуска - КПВВ "Золотое" . Однако, российско-террористические силы отказались пропускать людей в этом направлении со своей стороны.
- Кроме того, летом 2019 года на КПВВ "Станица Луганская" начали ремонтные работы разрушенного моста. На том же КПВВ недавно запустили электромобиль, который бесплатно возит людей между мостом через реку Северский Донец.
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