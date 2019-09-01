Гомосексуальность не обусловлена каким-то одним геном, - Science
Ученые обнаружили некоторые генетические комбинации, связанные с однополыми отношениями, но генетические факторы лишь на четверть определяли гомосексуальное поведение, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .
В общем исследователи просканировали геномы 409 000 человек, зарегистрированных в британском проект Биобанк, и 68 500 человек, зарегистрированных в генетической компании 23andMe.
Участникам исследования также задавали вопросы о поле их партнеров.
В конце концов исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что от 8% до 25% гомосексуального поведения людей в обществе определяются генетическими факторами - но не каким-то одним геном.
Зато ученые выяснили, что с влечением к людям своего пола связаны 5 комбинаций генов. Одна из них связана с обонянием, другая - с половыми гормонами. Но вместе они определяли менее 1% гомосексуальности.
По словам профессора Института генетики Калифорнийского университета Дэвида Кертиса, "это исследование явно показывает, что не существует такого понятия, как "ген геев".
- Напомним, в декабря 2017 года издания Scientific Reports утверждал, что ученые впервые полностью проанализировали геномы гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и обнаружили гены, которые, очевидно, связаны с сексуальной ориентацией.
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