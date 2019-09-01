Гомосексуальность не обусловлена каким-то одним геном, - Science

1 сентября, 2019, 09:12

Генетический анализ данных полмиллиона людей позволил сделать вывод, что нет ни одного гена, который бы отвечал за гомосексуальность людей. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, были изучены данные с Биобанка Великобритании и американской биотехнологической компании 23andMe

Ученые обнаружили некоторые генетические комбинации, связанные с однополыми отношениями, но генетические факторы лишь на четверть определяли гомосексуальное поведение, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

В общем исследователи просканировали геномы 409 000 человек, зарегистрированных в британском проект Биобанк, и 68 500 человек, зарегистрированных в генетической компании 23andMe.

Участникам исследования также задавали вопросы о поле их партнеров.

В конце концов исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что от 8% до 25% гомосексуального поведения людей в обществе определяются генетическими факторами - но не каким-то одним геном.

Зато ученые выяснили, что с влечением к людям своего пола связаны 5 комбинаций генов. Одна из них связана с обонянием, другая - с половыми гормонами. Но вместе они определяли менее 1% гомосексуальности.

По словам профессора Института генетики Калифорнийского университета Дэвида Кертиса, "это исследование явно показывает, что не существует такого понятия, как "ген геев".