Если не снизятся коммунальные тарифы, правительство Гончарука уйдет в отставку, - Зеленский
Об этом глава государства заявил на телеканале "1+1" в интервью по случаю 100 дней своего президентства, рассказывает Еспресо.TV.
"Задача такая поставлена новому правительству: они должны показать модель, и если не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают", - сказал он.
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Зеленский уточнил, что собственно цена коммунальных услуг может оставаться такой же, но тогда должны вырасти доходы.
"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос - какой процент от того, что человек получает, пенсию или заработную плату, он платит за коммуналку ... Коммуналка может быть и такой же, потому что есть рыночные цены и т.д. - тогда увеличиваем пенсии, субсидии, заработную плату. То есть мы говорим о проценте, не может 50%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, он не может платить за коммуналку", - утверждает президент.
Он уточнил, что Кабинет Министров знает о его позиции и "что-то готовит".
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- В этом же интервью Зеленский рассказал, как он относится к деятельности Медведчука, а также о том, когда ждать первых приговоров в громких уголовных делах, связанных со взяточничеством.
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