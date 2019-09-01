Если не снизятся коммунальные тарифы, правительство Гончарука уйдет в отставку, - Зеленский

1 сентября, 2019, 08:54

Об этом глава государства заявил на телеканале "1+1" в интервью по случаю 100 дней своего президентства, рассказывает Еспресо.TV.

"Задача такая поставлена новому правительству: они должны показать модель, и если не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают", - сказал он.

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Зеленский уточнил, что собственно цена коммунальных услуг может оставаться такой же, но тогда должны вырасти доходы.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос - какой процент от того, что человек получает, пенсию или заработную плату, он платит за коммуналку ... Коммуналка может быть и такой же, потому что есть рыночные цены и т.д. - тогда увеличиваем пенсии, субсидии, заработную плату. То есть мы говорим о проценте, не может 50%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, он не может платить за коммуналку", - утверждает президент.

Он уточнил, что Кабинет Министров знает о его позиции и "что-то готовит".

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