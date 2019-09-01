Арсений Яценюк: "Нынешняя причудливая линия на примирение с агрессивным режимом Кремля - это следствие забытых уроков Второй мировой войны"

1 сентября, 2019, 11:35

Офицеры Вермахта и Красной армии приветствуют друг друга во время раздела Польши в сентябре 1939 года

Сегодня в мире, в Европе и в Украине повторяются события 80-летней давности, когда политика "умиротворения агрессора" привела к трагедии Второй мировой войны

Такое мнение высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сегодня 80-я годовщина начала Второй мировой войны.

"Ее виновники - нацисты. Их сообщник и разжигатель - коммунистический режим. Два человеконенавистнических режима развязали бойню, которая унесла десятки миллионов жизней по всему миру. Среди них - миллионы украинцев", - отметил Яценюк.

"Историки приводят много причин этой глобальной катастрофы. А какие выводы должны сделать современные политики? Первый и главный вывод. Нельзя успокаиваться, что прочный мир - это безусловная данность", - подчеркнул он.

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Яценюк напомнил, что в 30-е годы прошлого века многим не верилось в повторение трагедии Первой мировой: "Неужели это возможно? - размышляли они. Агрессор под контролем. Стоит ли его сдерживать? Его следует понимать ...".

"Современному человеку тоже не верится, что такая катастрофа может повториться. Не верится, что кто-то может питать намерения перекроить карту мира, установить сферы влияния, навязать свою волю другим независимым государствам. Не верится. Или не верилось?", - добавляет политик .

"Второй вывод. Как тяжелую и смертоносную болезнь, агрессора надо немедленно распознавать и локализовать", - заявил Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Второй мировой предшествовали годы безответственности лидеров мира: "Западный политикум сосредоточен не на "гипотетических" угрозах, а на вполне понятных вещах - собственных интересах, определенных своими избирателями".

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"Осторожная реакция на захват суверенных территорий, желание все решить "как всегда", искренний порыв вывести светскую жизнь, спорт и искусство вне политики. Все это известно с тех пор. Все это проложило путь к пакту Риббентропа-Молотова и, наконец, расчленению мира ", - добавил Яценюк.

"Агрессия - это форма рака. С ней нельзя примириться. Ее нужно как можно быстрее распознать и одновременно с меньшей скоростью останавливать, сдерживать или убирать с тела. В современных международных отношениях это значит четко придерживаться международного права и жестко наказывать - в политический, санкционный или правовой способ - за нарушение", - убежден он.

"Третий вывод. Не надо бояться. И не надо бежать от угроз, которые снова нависли над Европой, в самоуспокоение и пацификацию. Вещи надо называть своими именами", - добавил Арсений Яценюк.

По мнению политика, сегодня много параллелей с событиями 30-х годов прошлого века.

"Нынешняя причудливая линия на примирение с агрессивным режимом Кремля - это, среди прочего, следствие забытых уроков Второй мировой войны. Какие бы декларации не провозглашали сегодня по всему миру, они не будут стоить бумаги, на которой написаны, если агрессор в очередной раз осознает, что никто не будет оказывать сопротивление", - считает он.

Яценюк напомнил, что Вторая мировая война дважды прокатилась украинской землей: "На нашей земле нет места, где бы не пролилась наша кровь".

"Подумаем об этом сегодня. Никакие реформы не будут иметь смысла, если мы прежде всего не защитим свое государство и его будущее. Для нас есть только одна красная линия. Она отделяет нашу свободу от усмирения перед врагом", - подытожил он.