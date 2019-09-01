31 августа на фронте: с украинской стороны - раненый, с российской - 20 обстрелов, в т.ч. артиллерийских

1 сентября, 2019, 07:19

В субботу, 31 августа 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 1 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Оккупанты открывали огонь вблизи 10 населенных пунктов:

Водяное,

Павлополь,

Лебединский,

Новогнатовка,

Зайцево,

Майское,

Луганское,

Новолуганское,

Шумы,

Троицкое.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - информируют в Министерстве обороны.

С начала текущих суток российско-террористические "силы" нарушили режим прекращения огня в районе Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.