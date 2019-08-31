Зеленский рассказал, когда ждать первых громких "посадок"
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью "1+1", сообщает ТСН .
"Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. и я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. все начнется", - сказал Зеленский.
На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский ответил, что может быть. В то же время, президент отметил, что есть уголовные дела, которые нельзя продавать.
"Посмотрим. Сколько денег не будет хватать государству. Может быть. Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - отметил президент.
- Напомним, 31 августа Владимир Зеленский пообещал партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За Жизнь" проблемы из-за происхождения источников финансирования политической силы.
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