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Espreso.tvОбществоЗеленский раскритиковал Богдана за отдых на День Независимости в Сен-Тропе

Зеленский раскритиковал Богдана за отдых на День Независимости в Сен-Тропе


фото: fakty.ua
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу своего офиса Андрея Богдана за поездку на День Независимости на элитный французский курорт Сен-Тропе

Об этом президент заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает ТСН.

Зеленский считает, что Богдан был не прав, когда вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе. Вместе с тем он отметил, что глава президентского офиса взял официальный отпуск.

"Во-первых, что там было - Богдан пошел в отпуск. Я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились - я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей ", - сказал Зеленский.

По словам президента, он позвонил Богдану и сказал ему, что он не прав в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав . Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но я думаю, что не все законами измеряется. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хоть он не прав ", - констатировал Зеленский .

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