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Espreso.tvОбществоВ селе под Винницей представитель Московского патриархата сорвал флаг Украины возле храма ПЦУ

В селе под Винницей представитель Московского патриархата сорвал флаг Украины возле храма ПЦУ

У храма в селе Хижинцы Винницкого района Винницкой области 27 августа прихожане ПЦУ повесили флаг, а утром 28 августа, после богослужения, флага уже не было

Как оказалось, флаг сорвал сторонник церкви Московского патриархата, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 20 минут .

"Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, в селе Хижинцы района сторонники Московского патриархата сорвали государственный флаг Украины, который верующие ПЦУ установили возле своей церкви. Этот циничный поступок ярко свидетельствует кому служит УПЦ МП и чему она учит свои верующих. Надеемся, что вскоре полиция найдет преступника, а наше общество готовится установить новый флаг ", - заявил по поводу данного случая иеромонах Максим Чуприна.

Преступником все-таки оказался прихожанин церкви МП, который после совершенного спрятал флаг в хозяйственном мусоре во дворе храма.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи. Если же будет установлено, что флаг был порван, то статью переквалифицируют в "Надругательство над государственным символом".

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