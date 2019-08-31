В селе под Винницей представитель Московского патриархата сорвал флаг Украины возле храма ПЦУ
Как оказалось, флаг сорвал сторонник церкви Московского патриархата, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 20 минут .
"Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, в селе Хижинцы района сторонники Московского патриархата сорвали государственный флаг Украины, который верующие ПЦУ установили возле своей церкви. Этот циничный поступок ярко свидетельствует кому служит УПЦ МП и чему она учит свои верующих. Надеемся, что вскоре полиция найдет преступника, а наше общество готовится установить новый флаг ", - заявил по поводу данного случая иеромонах Максим Чуприна.
Преступником все-таки оказался прихожанин церкви МП, который после совершенного спрятал флаг в хозяйственном мусоре во дворе храма.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи. Если же будет установлено, что флаг был порван, то статью переквалифицируют в "Надругательство над государственным символом".
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