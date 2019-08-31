В "Слуге народа" заявляют, что Минздрав все же возглавит Радуцкий. Но тот отрицает

31 августа, 2019, 13:51

Нового министра здравоохранения Украины Зоряну Скалецкую на этом посту вскоре сменит народный депутат от партии "Слуга народа", основатель частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий, которого в этой политсиле изначально называли наиболее вероятным руководителем Минздрава

Об этом вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, передает Еспресо.TV .

"Ситуация с госпожой Зоряной такова: ее планировали на первого заместителя министра здравоохранения, министром должен был быть господин Радуцкий. Но ему необходимо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период", - пояснил Арахамия.

По его словам, когда будет назначен Радуцкий, Скалецкая станет его заместителем.

В свою очередь Радуцкого еще не назначили главой Минздрава, так как ему следует решить "свои дела по бизнесу", добавил Арахамия.

В то же время, утра 31 августа в соцсетях появилось заявление самого Радуцкого по этому поводу.

Он против работы министром.

"Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подчеркнул нардеп.