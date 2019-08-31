В "Слуге народа" заявляют, что Минздрав все же возглавит Радуцкий. Но тот отрицает
Об этом вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, передает Еспресо.TV .
"Ситуация с госпожой Зоряной такова: ее планировали на первого заместителя министра здравоохранения, министром должен был быть господин Радуцкий. Но ему необходимо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период", - пояснил Арахамия.
По его словам, когда будет назначен Радуцкий, Скалецкая станет его заместителем.
В свою очередь Радуцкого еще не назначили главой Минздрава, так как ему следует решить "свои дела по бизнесу", добавил Арахамия.
В то же время, утра 31 августа в соцсетях появилось заявление самого Радуцкого по этому поводу.
Он против работы министром.
"Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подчеркнул нардеп.
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