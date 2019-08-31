В Одессе приняли присягу курсанты военно-морских вузов. Среди них впервые есть девушки

31 августа, 2019, 07:55

В пятницу, 30 серпнz 2019 года, 40 курсантов Института военно-морских сил и 25 курсантов отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Одесской морской академии приняли присягу на верность украинскому народу

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр ВМСУ.

"Сегодня вы поклялись на верность украинскому народу и пополнили нашу флотскую семью. Ваш выбор - связать жизнь с морем, мы же в свою очередь сделаем все возможное, чтобы у вас впереди было хорошее будущее. У нас строятся современные корабли и Военно -Морские Силы как никогда нуждаются в квалифицированных специалистов, которыми, я верю, вы обязательно станете. В добрый путь! ", - обратился к первокурсникам вице-адмирал Андрей Тарасов.

В течение следующих пяти лет курсанты будут учиться флотскому делу и проходить практику, в частности на кораблях стран НАТО.

"К слову, кроме ребят в этом году впервые во флотские вузы поступили девушки, которые также приняли присягу на верность украинскому народу", - отмечается в сообщении.

Ритуал завершился прохождением торжественным маршем и коллективным фотографированием. Близкие и родные имели возможность поздравить военных моряков с важным днем в их жизни.