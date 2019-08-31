В Москве - очередная суббота протестов
31 августа, 2019, 13:06
В субботу, 31 августа 2019 года, в Москве пройдет очередная акция протеста
В то же время мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на ее проведение. Заявки подавали муниципальный депутат от "Яблока" Елена Русакова и Либертарианская партия, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеканал Current Time TV , вещающий на Росиюз Праги (Чехия).
Власти обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день пройдет фестиваль "PRO лето", посвященный 1 сентября.
В ответ незарегистрированный кандидат Любовь Соболь призвала выйти всех на несогласованное шествие против политических репрессий.
- Протестные акции в Москве продолжаются уже полтора месяца. Они связаны с отказом допустить независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
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