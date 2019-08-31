В Москве - очередная суббота протестов

31 августа, 2019, 13:06

В субботу, 31 августа 2019 года, в Москве пройдет очередная акция протеста

В то же время мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на ее проведение. Заявки подавали муниципальный депутат от "Яблока" Елена Русакова и Либертарианская партия, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеканал Current Time TV , вещающий на Росиюз Праги (Чехия).

Власти обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день пройдет фестиваль "PRO лето", посвященный 1 сентября.

В ответ незарегистрированный кандидат Любовь Соболь призвала выйти всех на несогласованное шествие против политических репрессий.