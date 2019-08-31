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Espreso.tvОбществоВ Киеве обезвредили мошенников, которые "продавали" должности от имени Зеленского

В Киеве обезвредили мошенников, которые "продавали" должности от имени Зеленского

В Киеве задержаны четыре мошенников, которые представлялись доверенными лицами президента Украины и требовали $ 570 тыс. от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере $ 250 тыс. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов на улице Банковой - напротив здания Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Готовится вручения задержанным сообщение о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Квалификация - мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

 

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