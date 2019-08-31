В Киеве обезвредили мошенников, которые "продавали" должности от имени Зеленского
31 августа, 2019, 10:28
В Киеве задержаны четыре мошенников, которые представлялись доверенными лицами президента Украины и требовали $ 570 тыс. от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).
"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере $ 250 тыс. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов на улице Банковой - напротив здания Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.
Готовится вручения задержанным сообщение о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
Квалификация - мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
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