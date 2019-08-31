Убийца Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме
Об этом сообщает TMZ .
Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство Роберта Кеннеди, получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего. По данным издания, нападение произошло во дворе тюрьме 30 августа вечером.
В Калифорнийском департаменте исправительных учреждений и реабилитации отметили, что служащие тюрьмы оперативно отреагировали на инцидент, пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.
Покушение на Роберта Кеннеди - младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди - было совершено 5 июня 1968 года. Нападение произошло сразу после того, как он произнес речь в честь победы на предварительных выборах в штате Калифорния. Кеннеди получил смертельное огнестрельное ранение и скончался на следующий день, 6 июня.
На месте преступления был задержан 24-летний Серхан. Сначала он был приговорен к смертной казни, однако затем наказание смягчили и он был осужден пожизненно. Сейчас Серхану 75 лет.
- В ноябре 2017 Национальный архив США опубликовал 676 документов по делу об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.
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