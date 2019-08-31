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Espreso.tvМирСтрельба возле школьного стадиона в Алабаме: есть раненые

Стрельба возле школьного стадиона в Алабаме: есть раненые

В Алабаме (США) после школьного футбольного матча началась стрельба, в результате чего 10 подростков получили ранения

Об этом сообщает  Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

Половина из пострадавших подростков в возрасте от 15 до 18 лет находятся в критическом состоянии.

Неизвестные открыли огонь сразу после матча между старшими школами Лифлор и Уильямсон вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, на стадионе Лэдд-Пиблз.

 

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