Стрельба возле школьного стадиона в Алабаме: есть раненые
31 августа, 2019, 13:29
В Алабаме (США) после школьного футбольного матча началась стрельба, в результате чего 10 подростков получили ранения
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .
Половина из пострадавших подростков в возрасте от 15 до 18 лет находятся в критическом состоянии.
Неизвестные открыли огонь сразу после матча между старшими школами Лифлор и Уильямсон вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, на стадионе Лэдд-Пиблз.
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